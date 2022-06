Francia, Germania, Italia e Romania promettono a Zelensky sostegno a candidatura Ue e armi contro i russi

- Advertisement -

AgenPress – Quattro leader europei hanno espresso il loro sostegno all’Ucraina giovedì durante un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky, giurando di sostenere la candidatura di Kiev per entrare alla fine nell’Unione europea e offrendo più armi per respingere l’invasione della Russia.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso all’Ucraina altri sei cannoni di artiglieria montati su camion , l’ultimo di un nuovo round di promesse di armi occidentali mentre la guerra continua nella regione del Donbas a est.

Francia, Germania, Italia e Romania “stanno facendo di tutto affinché l’Ucraina possa decidere da sola il suo destino”, ha detto Macron in una conferenza stampa con Zelensky e gli altri.

“I miei colleghi ed io siamo venuti qui a Kiev oggi con un messaggio chiaro: l’Ucraina appartiene alla famiglia europea”, ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Tra i timori ucraini che la determinazione occidentale potesse svanire, la visita portava un forte simbolismo. Francia, Germania e Italia hanno tutte affrontato critiche per aver continuato a impegnarsi con il presidente russo Vladimir Putin e per non aver fornito a Kiev le armi di cui ha bisogno.

Con Scholz al suo fianco, Macron ha difeso i precedenti commenti che irritavano gli ucraini per non aver umiliato la Russia, osservando solennemente come la fine della prima guerra mondiale avesse gettato i semi della seconda guerra mondiale.

“Siamo fianco a fianco oggi con il Cancelliere Scholz. Cento anni fa eravamo in guerra e gli alleati hanno aiutato la Francia a vincere. La Francia ha commesso un errore storico. Perse la pace perché voleva umiliare la Germania. La questione dell’umiliazione l’ho sempre collocata in un contesto a venire, non in quello attuale”, ha detto.

“Oggi, questa guerra deve essere vinta, la Francia sostiene chiaramente l’Ucraina, quindi prevale”, ha detto Macron. “La Germania, come la Francia, non si troverà mai in situazioni in cui negozierà per conto dell’Ucraina con la Russia. Inoltre, non l’abbiamo mai fatto”.

Anche gli ucraini e alcuni dei loro vicini europei hanno temuto che le potenze occidentali possano premere per concessioni territoriali in nome della pace.

Scholz ha ribadito che non esiste una tale intenzione di dettare qualcosa agli ucraini e che solo loro “possono decidere cosa è giusto in termini di un accordo su una pace da cui siamo purtroppo molto, molto lontani”.

Mario Draghi ha espresso preoccupazione per milioni di tonnellate di grano sostenute dalla guerra nei porti del Mar Nero, dicendo che potrebbero portare “una catastrofe mondiale”. L’Italia è stata una prima destinazione per i migranti africani e potrebbe trovarsi sopraffatta dalla fame su larga scala nell’emisfero australe.

“Vogliamo che le atrocità cessino e vogliamo la pace”, ha detto Draghi. “Ma l’Ucraina deve difendersi e sarà l’Ucraina a scegliere la pace che vuole”.

I leader hanno anche visitato Irpin , un sobborgo di Kiev che ha visto intensi combattimenti e dove sono stati uccisi molti civili. Hanno denunciato la distruzione lì, con Macron che ha detto di aver visto segni di “crimini di guerra”.

Mentre le immagini scioccanti di tale devastazione hanno raccolto il sostegno occidentale, i funzionari ucraini hanno espresso preoccupazione per il fatto che la “stanchezza della guerra” potrebbe alla fine eroderlo, in particolare poiché l’aumento dei prezzi e le imminenti elezioni statunitensi dominano sempre più le preoccupazioni dell’opinione pubblica.

Gli Stati Uniti ei loro alleati europei hanno donato miliardi di dollari in armi all’Ucraina e la Germania e gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato nuove spedizioni di armi . Tali armi sono state cruciali nell’impedire ai russi di prendere la capitale, ma Kiev ha detto che sarà necessario molto di più.

“La Russia sta solo cercando nuovi modi per spaventare l’Europa e impossessarsi sempre di più della nostra terra”, ha detto Zelenskyy alla conferenza stampa. “L’obiettivo della Russia in questa guerra è di rompere l’Ucraina e attraverso questa rottura l’intera Europa”.

Molti in Ucraina sperano che la visita possa segnare una svolta aprendo la strada a nuove forniture di armi significative. Arriva anche mentre i leader dell’UE si preparano a decidere la prossima settimana sulla richiesta dell’Ucraina di diventare un candidato per l’adesione al blocco.

La guerra ha aumentato la pressione sui governi dell’UE per accelerare lo status di candidato dell’Ucraina e l’impegno di giovedì a sostenere lo status di candidato per l’Ucraina e la vicina Moldova spinge l’intera unione delle 27 nazioni a farlo. Ma si prevede che il processo richiederà ancora anni e i membri dell’UE rimangono divisi su quanto velocemente e completamente aprire le braccia ai nuovi membri.

Gli alleati europei hanno inviato armi sempre più potenti e si sono radunati intorno all’Ucraina più di quanto molti si aspettassero, approvando ondate di sanzioni senza precedenti contro la Russia che stanno anche comprimendo gravemente l’economia europea.