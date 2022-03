Francia. Macron propone una “protezione consolare” per la giornalista Marina Ovsyannikova

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente francese Emmanuel Macron propone una “protezione consolare” per la giornalista russa che ha protestato contro la guerra in Ucraina.

“Lanceremo la procedura diplomatica per offrire una protezione sia all’ambasciata sia una protezione come l’asilo – ha detto Macron dopo aver visitato un centro che accoglie profughi ucraini nell’ovest della Francia, vicino ad Angers – avrò occasione, nel mio prossimo colloquio con il presidente Putin, di proporre questa soluzione in modo diretto e molto concreto”.

La giornalista russa Marina Ovsiannikova è apparsa in pieno telegiornale della tv di stato con un cartello che invocava la fine della guerra in Ucraina. Rischia fino a 15 anni di carcere. Arrestata, di lei non si hanno notizie.

In un video messaggio registrato prima aveva detto: “Quello che sta accadendo in questo momento in Ucraina è un crimine e la Russia è il paese aggressore. La responsabilità di questa aggressione ricade sulla coscienza di una sola persona. Questa persona è Vladimir Putin”.

“Mio padre è ucraino, mia madre è russa. Non sono mai stati nemici. questa collana sul mio collo è come un simbolo della necessità per la Russia di fermare immediatamente questa guerra fratricida. La nostra gente può ancora fare la pace.

“Purtroppo, negli ultimi anni, ho lavorato a Channel One, coinvolto nella propaganda del Cremlino. Mi vergogno molto di questo. Mi vergogno perché ho permesso che le bugie fossero raccontate dallo schermo della TV.

“In questo momento il mondo intero si è allontanato da noi. Dieci generazioni dei nostri discendenti non potranno lavare via la vergogna di questa guerra fratricida.

“Siamo russi. Persone intelligenti e intelligenti. Solo noi abbiamo il potere di fermare questa follia. Vai alle proteste. Non avere paura. Non possono metterci tutti in galera”.

Molte migliaia di russi sono già stati arrestati per aver protestato contro la guerra, di cui più di 4000 solo domenica.

All’inizio di questo mese, la Russia ha adottato due nuove leggi che rendono illegale diffondere le cosiddette “notizie false” sulle sue forze armate o chiedere la fine della guerra.