Francia. Mamma panda dà alla luce due cuccioli, “sono rosa, in perfetta salute, magnifici”

AgenPress – Huan Huan, una femmina di panda gigante in prestito dalla Cina allo zoo di Beauval, nella Francia centrale, ha dato alla luce due gemelline che pesano rispettivamente 149 e 129 grammi.

Lo zoo ha detto che il sesso dei cuccioli è stato determinato dagli esperti cinesi incaricati di prendersi cura di loro, ma dovrà essere confermato definitivamente più avanti visto che i genitali esterni non appaiono fino a diversi mesi di età. Nati nella notte tra ieri e oggi, i due cuccioli vengono così ad arricchire la ricca famiglia di panda di Beauval, con il padre Yuan Zi e il fratello Yuan Meng, nato il 4 agosto 2017. La Cina ha da sempre portato avanti la cosiddetta ‘diplomazia dei panda’ come mezzo di influenza geopolitica con altre potenze mondiali come la Francia.

“I due piccoli sono rosa, in perfetta salute, sono magnifici”, ha dichiarato il presidente di Zooparc, Rodolphe Delord. “I primi dieci giorni – gli ha fatto eco Baptiste Mulot, il veterinario dello zoo – sono un periodo sensibile, ma i due neonati, due femmine in teoria, sono sane e Huan Huan si comporta al meglio, con i gesti di una buona madre. È una bellissima nascita”. Huan Huan, che significa “Felice” in cinese, e il suo compagno Yuan Zi, sono nati entrambi in Cina a Chengdu e sono arrivati in Francia nel 2012, quando avevano tre anni.

I cuccioli non avranno un nome prima di 100 giorni. Passeranno alcuni anni in Francia prima di essere mandati in Cina, ha detto lo zoo. Altre nazioni in Europa hanno panda giganti, tra queste Austria, Gran Bretagna, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Finlandia. Ci sono circa 1.800 panda che vivono in natura in Cina e circa 500 in cattività in tutto il mondo.