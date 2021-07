Francia. Multa record da 500 milioni di euro a Google

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – L’Antitrust francese ha inflitto una multa di 500 milioni di euro (593 milioni di dollari) a Google per non avere offerto agli editori dei giornali un trattamento equo per diffondere i loro contenuti sui servizi come Google News.

“Si tratta della sanzione più alta” mai comminata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per il mancato rispetto di una sua decisione, ha detto il presidente dell’Autorità, Isabelle De Silva, annunciando la decisione alla stampa.

Google aveva ricevuto indicazioni dall’antitrust francese circa le modalità con cui negoziare i contratti con gli editori, offrendo loro compensazioni adeguate per l’utilizzo dei contenuti sui propri servizi.

L’Antitrust ha inoltre intimato al colosso del web di “presentare un’offerta di remunerazione” agli editori e alle agenzie di stampa se non vuole incorrere in ulteriori sanzioni.

“Siamo molto delusi da questa decisione: abbiamo agito in buona fede durante l’intero processo. La multa ignora i nostri sforzi per raggiungere un accordo e ignora la realtà di come funzionano le notizie sulle nostre piattaforme. Ad oggi, Google è l’unica azienda ad aver annunciato accordi sui diritti connessi”, ha affermato un portavoce di Google. “Stiamo anche per finalizzare un’intesa con l’Afp (Agence France-Presse) che include un accordo di licenza globale, nonché la remunerazione dei diritti connessi per le loro pubblicazioni di carattere giornalistico”.