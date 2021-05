Funivia. Sale a 13 il bilancio delle vittime, 2 bambini feriti gravi

AgenPress – Sale a 13 il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto nella zona del Verbano dopo una cabina della funivia sul Mottarone è precipitata.

Per Matteo Gasparini, responsabile del soccorso alpino della provincia di Verbania “so che ci sono dei turisti tedeschi, sono stato contattato per capire come fare con l’ambasciata. Il bilancio delle vittime è andato crescendo nel corso della giornata perché alcuni corpi sono stati sospinti fuori dalla cabina dopo l’impatto. Solo il loro successivo ritrovamento ha permesso di aggiornare il conto finale”.

Gli unici sopravvissuti sarebbero 2 bambini che sono rimasti feriti e subito trasportati in codice rosso all’ ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Uno è arrivato ed è stato subito ricoverato. Le sue condizioni risultano “gravi”. Da un primo esame il piccolo, 5 anni di età, è arrivato cosciente e avrebbe riportato diversi traumi tra cui al cranio, al torace all’addome e la frattura degli arti inferiori.