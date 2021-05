Funivia. Sindaco Stresa, tra le vittime anche bambini. In pericolo di vita i due ricoverati

AgenPress – “Ci sono bambini tra le vittime”, a dirlo è il sindaco di Stresa, Marcella Severino, mentre rimane critica la situazione dei bambini ricoverati. “Sono in pericolo di vita”, dice Fabrizio Gennari, direttore della chirurgia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino sulle condizioni dei due bambini di 5 e 9 anni (anche se l’età esatta non è confermata) unici sopravvissuti alla strage della funivia del Mottarone. “Stiamo operando il più piccolo, che era cosciente – spiegano Gennari e Giovanni La Valle, direttore della Città della Salute – mentre il più grande è attivato intubato e ha avuto una crisi cardiaca. La prognosi resta per entrambi riservata”.