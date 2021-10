G20. Cesa (Udc): Occasione irripetibile per Paese, spingere su vaccinazione universale

- Advertisement -

AgenPress. “Il G20 è una occasione irripetibile per il nostro Paese. Per la prima volta dal 1999 il forum dei leader, dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, si riunisce in Italia.

A Roma si discuterà di vaccinazione anti-Covid, degli impegni che devono essere intrapresi a livello globale sul clima e della ripresa economica post pandemia. Ci tengo a ribadire, come ha più volte sottolineato Papa Francesco, la necessità di liberalizzare i brevetti dei vaccini anti-Covid in modo da renderli disponibili per tutti i Paesi.

- Advertisement -

La vaccinazione sia, dunque, universale. È inammissibile che ci siano ancora aree del mondo prive di vaccini. Il G20 è l’appuntamento ideale per ribadire con forza questa necessità”.

Lo sostiene in una nota Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc.