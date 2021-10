G20. Erdogan, non apriremo le porte ai rifugiati afghani. Con Draghi relazioni “molto positive”

AgenPress – Un nuovo flusso dall’Afghanistan non sembra essere un caso al momento”, e i numeri ufficiali parlano di “300 mila rifugiati” afghani in Turchia. “Non ci aspettiamo un numero molto alto di flussi”, ma in ogni caso “non apriremo le nostre porte” a un flusso di migranti dal Paese.

Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in conferenza stampa a conclusione del G20 di Roma. “Mi congratulo con l’Italia per per avere tenuto la presidenza del G20 con successo, e vorrei ringraziare per la calda accoglienza per me, mia moglie e la mia delegazione”. Le relazioni con il premier Mario Draghi sono “molto positive”