G20. L’Indonesia invita Putin e Zelensky al summit. Usa, Putin non dovrebbe esserci

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin e il leader ucraino Volodymyr Zelensky sono stati entrambi invitati a partecipare al vertice del G20 sotto presidenza indonesiana che si terrà a Bali in novembre: lo annuncia il presidente indonesiano.

“Vladimir Putin non dovrebbe essere invitato al G20”, ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, in un’intervista alla Cnn. “Putin ha isolato la Russia, deve pagare per le conseguenze di quello che ha fatto e sta facendo” all’Ucraina, ha sottolineato. Oggi stesso è invece arrivato l’annuncio della presidenza indonesiana che ha annunciato di aver invitato il presidente russo e quello ucraino Zelensky al summit dei leader che si terrà a novembre a Bali.

“L’Indonesia in quanto presidente di turno è responsabile degli inviti al G20”, ha detto la vice portavoce del dipartimento di Stato, Jaline Porter. Il dipartimento ha comunque ribadito la convinzione dell’amministrazione Usa che il vertice “non può essere business as usual”.