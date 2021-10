G20. Xi, non politicizzate il Covid. Solidarietà e cooperazione “arma più potente per combattere pandemia”

- Advertisement -

AgenPress – “La stigmatizzazione del Covid-19 e la politicizzazione del tracciamento della sua origine vanno contro lo spirito di solidarietà verso la pandemia. La solidarietà e la cooperazione sono “l’arma più potente per combattere la pandemia”.

Così il presidente cinese Xi Jinping, parlando in collegamento video al G20 di Roma, ha chiesto di cooperare per la sconfitta del nuovo coronavirus facendo leva su un approccio scientifico.



Xi ha invitato la comunità internazionale a lavorare di concerto per affrontare il Covid-19 con un approccio basato sulla scienza. “Dobbiamo intensificare la cooperazione in materia di prevenzione, controllo, diagnosi e trattamento, migliorando la preparazione per le principali emergenze di salute pubblica”, ha rilevato il presidente cinese, ricordando che il G20, quale gruppo che riunisce le principali economie mondiali, dovrebbe quindi svolgere un ruolo guida nella costruzione del consenso, mobilitando risorse e promuovendo la cooperazione.

Anche per questo, Xi, nel resoconto dei media ufficiali cinesi, ha sollecitato il G20 a praticare un “vero multilateralismo” e a promuovere la costruzione di una “comunità con un futuro condiviso per l’umanità”.