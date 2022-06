G20. Zelensky accetta l’invito personale di Widodo a partecipare al vertice in Indonesia

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto mercoledì a Kiev il suo omologo indonesiano Joko Widodo e ha accettato il suo invito personale a partecipare al vertice del G20 a Bali a novembre.

“La partecipazione dell’Ucraina dipenderà dalla situazione della sicurezza in Ucraina e da chi altro potrebbe essere presente”, ha detto Zelensky alla conferenza stampa congiunta in occasione della prima visita di Widodo in Ucraina.

Zelensky ha continuato dicendo che la visita di Widodo è stata importante per aiutare a fermare la guerra.

“Ritengo che i nostri colloqui di oggi siano un passo importante per rafforzare la coalizione globale contro la guerra di tutti i paesi che possono riportare e garantire stabilità al mondo”, ha affermato. “Hai ottenuto la vittoria nella tua lotta per la libertà, crediamo di poter difendere la nostra libertà e indipendenza dalla guerra di colonizzazione della Federazione Russa”.

Widodo ha anche detto che trasmetterà un messaggio di pace di Zelensky al presidente russo Vladimir Putin quando lo incontrerà giovedì. Widodo ha anche invitato Putin al G20.

Il presidente indonesiano ha anche discusso dell’importanza dell’Ucraina per la filiera alimentare mondiale, affermando che “devono essere compiuti tutti gli sforzi affinché l’Ucraina possa tornare ad esportare nuovamente cibo”.

Ad aprile Putin ha accettato l’invito a partecipare al vertice del G20. Tuttavia, c’è stata una veemente opposizione alla prospettiva della sua presenza. La Casa Bianca ha comunicato in privato all’Indonesia che la Russia non dovrebbe essere autorizzata a partecipare. I ministri delle finanze di più nazioni hanno abbandonato una sessione del G20 a porte chiuse a Washington ad aprile, quando il delegato russo ha iniziato le sue osservazioni preparate.