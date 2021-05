G7, Dreosto (Lega): “Occidente faccia fronte comune contro interferenze di Cina e Russia

AgenPress. “L’Occidente deve fare un fronte comune contro le interferenze che continuamente minano la sua stabilità. Paesi come la Cina, Russia, Turchia e Iran sono in prima linea con azioni di propaganda, disinformazione e di interferenze anche economiche volte a dividere e destabilizzare il fronte occidentale.

Alla riunione deli Ministri degli esteri del G7 in programma a Londra, è importante che l’Occidente si dimostri compatto. È necessaria una strategia comune per contrastare e difenderci dagli attacchi cibernetici e proteggere i nostri asset strategici che non posso cadere in mano di Paesi competitor da un punto di vista economico e geopolitico.

È necessario anche rivedere la strategia industriale europea per poter riportare a casa, ad esempio, la produzione di materiali sofisticati elettronici che ora vengono prodotti quasi totalmente in Cina. Ne va dell’autonomia e della sicurezza dell’intera Europa e del mondo Occidentale.”

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare della Lega Marco Dreosto, componente titolare della commissione del Parlamento europeo sulle interferenze straniere dei processi democratici dell’Ue (INGE).