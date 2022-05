G7, “uniti perché Putin non vinca la guerra in Ucraina. Indiscriminati attacchi contro i civili”

- Advertisement -

Oggi, 8 maggio, noi, i leader del Gruppo dei Sette (G7), insieme all’Ucraina e alla più ampia comunità globale, commemoriamo la fine della seconda guerra mondiale in Europa e la liberazione dal fascismo e dal regno del terrore nazionalsocialista, che ha causato distruzione incommensurabile, orrori indicibili e sofferenza umana. Piangiamo i milioni di vittime e offriamo il nostro rispetto, specialmente a tutti coloro che hanno pagato il prezzo più alto per sconfiggere il regime nazionalsocialista, compresi gli alleati occidentali e l’Unione Sovietica. Settantasette anni dopo, il presidente Putin e il suo regime hanno ora scelto di invadere l’Ucraina in una guerra di aggressione non provocata contro un paese sovrano. Le sue azioni portano vergogna alla Russia e ai sacrifici storici del suo popolo. Attraverso la sua invasione e le sue azioni in Ucraina dal 2014, la Russia ha violato l’ordine internazionale basato sulle regole, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, concepita dopo la seconda guerra mondiale per salvare le generazioni successive dal flagello della guerra. Oggi siamo stati onorati di essere raggiunti dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Gli abbiamo assicurato la nostra piena solidarietà e sostegno per la coraggiosa difesa dell’Ucraina della sua sovranità e integrità territoriale, e la sua lotta per un futuro pacifico, prospero e democratico entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti, con le libertà e le libertà di cui molti di noi godono oggi. Il presidente Zelenskyy ha sottolineato la forte determinazione dell’Ucraina a proteggere la propria sovranità e integrità territoriale. Ha affermato che l’obiettivo finale dell’Ucraina è garantire il pieno ritiro delle forze e dell’equipaggiamento militari russi dall’intero territorio dell’Ucraina e garantire la sua capacità di proteggersi in futuro e ha ringraziato i membri del G7 per il loro sostegno. A questo proposito, l’Ucraina ha sottolineato che fa affidamento sui suoi partner internazionali, in particolare sui membri del G7, nel fornire l’assistenza necessaria nel campo delle capacità di difesa, nonché al fine di garantire una ripresa rapida ed efficace dell’economia ucraina e di assicurare la sua sicurezza economica ed energetica. L’Ucraina ha avviato discussioni con i partner internazionali sui meccanismi di sicurezza per una soluzione di pace praticabile nel dopoguerra. L’Ucraina rimane impegnata a lavorare a stretto contatto con i membri del G7 per sostenere la stabilità macroeconomica dell’Ucraina di fronte alle sfide poste dall’invasione russa su vasta scala, dalla massiccia distruzione di infrastrutture critiche e dall’interruzione delle rotte marittime tradizionali per le esportazioni ucraine. Il presidente Zelenskyy ha preso atto dell’impegno del suo paese a sostenere i nostri valori e principi democratici comuni, compreso il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto. Oggi, noi, il G7, abbiamo rassicurato il presidente Zelenskyy della nostra continua disponibilità ad assumere ulteriori impegni per aiutare l’Ucraina a garantire il suo futuro libero e democratico, in modo tale che l’Ucraina possa difendersi ora e scoraggiare futuri atti di aggressione. A tal fine, perseguiremo la nostra continua assistenza militare e di difesa alle forze armate ucraine, continueremo a sostenere l’Ucraina nella difesa delle sue reti contro gli incidenti informatici ed espanderemo la nostra cooperazione, anche in materia di sicurezza delle informazioni. Continueremo a sostenere l’Ucraina nell’aumentare la sua sicurezza economica ed energetica. Insieme alla comunità internazionale, noi, il G7, abbiamo fornito e promesso ulteriore sostegno dall’inizio della guerra, superando i 24 miliardi di dollari per il 2022 e oltre, sia in termini finanziari che materiali. Nelle prossime settimane, aumenteremo il nostro sostegno finanziario collettivo a breve termine per aiutare l’Ucraina a colmare le lacune finanziarie e fornire servizi di base alla sua popolazione, sviluppando al contempo opzioni – collaborando con le autorità ucraine e le istituzioni finanziarie internazionali – per sostenere a lungo termine recupero e ricostruzione. A questo proposito, accogliamo con favore l’istituzione del conto amministrato da più donatori del Fondo monetario internazionale per l’Ucraina e l’annuncio dell’Unione europea per lo sviluppo di un Fondo fiduciario di solidarietà per l’Ucraina. Chiediamo a tutti i partner di unirsi al nostro sostegno al popolo ucraino e ai rifugiati e ad aiutare l’Ucraina a ricostruire il suo futuro. Ribadiamo la nostra condanna dell’aggressione militare non provocata, ingiustificabile e illegale della Russia contro l’Ucraina e degli attacchi indiscriminati contro civili e infrastrutture civili, che hanno provocato una terribile catastrofe umanitaria nel cuore dell’Europa. Siamo sconvolti dalla perdita su larga scala di vite umane, dall’assalto ai diritti umani e dalla distruzione che le azioni della Russia hanno inflitto all’Ucraina. In nessun caso i civili e coloro che non prendono parte attiva alle ostilità possono essere obiettivi legittimi. Non risparmieremo alcuno sforzo per ritenere il presidente Putin e gli artefici e complici di questa aggressione, compreso il regime di Lukashenko in Bielorussia, responsabili delle loro azioni in conformità con il diritto internazionale. A tal fine, continueremo a lavorare insieme, insieme ai nostri alleati e partner in tutto il mondo. Riaffermiamo il nostro sostegno a tutti gli sforzi volti a garantire la piena responsabilità. Accogliamo con favore e sosteniamo il lavoro in corso per indagare e raccogliere prove su questo, anche dal Procuratore della Corte penale internazionale, dalla commissione investigativa indipendente incaricata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e dalla missione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa di esperti. Condanniamo inoltre i tentativi della Russia di sostituire le autorità locali ucraine democraticamente elette con quelle illegittime. Non riconosceremo questi atti in violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Continueremo a contrastare la strategia russa di disinformazione, che manipola deliberatamente l’opinione pubblica globale, inclusa quella russa, nella speranza di nascondere la colpevolezza del regime russo per questa guerra. Il nostro pacchetto senza precedenti di sanzioni coordinate ha già ostacolato in modo significativo la guerra di aggressione della Russia limitando l’accesso ai canali finanziari e la capacità di perseguire i propri obiettivi. Queste misure restrittive stanno già avendo un impatto significativo su tutti i settori economici russi – finanziario, commerciale, difesa, tecnologico ed energetico – e nel tempo intensificheranno la pressione sulla Russia. Continueremo a imporre costi economici severi e immediati al regime del presidente Putin per questa guerra ingiustificabile. Ci impegniamo collettivamente ad adottare le seguenti misure, coerenti con le nostre rispettive autorità e processi legali:un. In primo luogo, ci impegniamo a eliminare gradualmente la nostra dipendenza dall’energia russa, anche eliminando gradualmente o vietando l’importazione di petrolio russo. Ci assicureremo di farlo in modo tempestivo e ordinato e in modi che diano al mondo il tempo necessario per assicurarsi forniture alternative. Nel farlo, lavoreremo insieme e con i nostri partner per garantire forniture energetiche globali stabili e sostenibili e prezzi accessibili per i consumatori, anche accelerando la riduzione della nostra dipendenza globale dai combustibili fossili e la nostra transizione verso l’energia pulita in conformità con i nostri obiettivi climatici .b. In secondo luogo, adotteremo misure per vietare o altrimenti impedire la fornitura di servizi chiave da cui dipende la Russia. Ciò rafforzerà l’isolamento della Russia in tutti i settori della sua economia. - Advertisement - c. Terzo, continueremo ad agire contro le banche russe collegate all’economia globale e sistematicamente critiche per il sistema finanziario russo. Abbiamo già gravemente compromesso la capacità della Russia di finanziare la sua guerra di aggressione prendendo di mira la sua Banca centrale e le sue maggiori istituzioni finanziarie. d. In quarto luogo, continueremo i nostri sforzi per respingere i tentativi del regime russo di diffondere la sua propaganda. Società private rispettabili non dovrebbero fornire entrate al regime russo o alle sue affiliate che alimentano la macchina da guerra russa. e. Quinto, continueremo ed eleveremo la nostra campagna contro le élite finanziarie ei membri della famiglia, che sostengono il presidente Putin nel suo sforzo bellico e dilapidano le risorse del popolo russo. Coerentemente con le nostre autorità nazionali, imporremo sanzioni a ulteriori individui. Continuiamo a lavorare con i nostri partner internazionali e li invitiamo a stare con noi e a seguire l’esempio con azioni simili, anche per prevenire l’evasione, l’elusione e il riempimento delle sanzioni. La guerra del presidente Putin sta causando sconvolgimenti economici globali, con ripercussioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico globale, dei fertilizzanti e degli alimenti e sul funzionamento delle catene di approvvigionamento globali in generale. I paesi più vulnerabili sono quelli più colpiti. Insieme ai partner a livello globale, stiamo intensificando i nostri sforzi per contrastare questi impatti negativi e dannosi di questa guerra. La guerra del presidente Putin contro l’Ucraina sta mettendo a dura prova la sicurezza alimentare globale. Insieme alle Nazioni Unite, chiediamo alla Russia di porre fine al blocco e a tutte le altre attività che ostacolano ulteriormente la produzione e le esportazioni alimentari ucraine, in linea con i suoi impegni internazionali. In caso contrario, sarà visto come un attacco al nutrimento del mondo. Intensificheremo gli sforzi per aiutare l’Ucraina a continuare a produrre in vista della prossima stagione del raccolto e ad esportare, anche per vie alternative. A sostegno del Global Crises Response Group delle Nazioni Unite, affronteremo le cause e le conseguenze della crisi alimentare globale attraverso un’Alleanza globale per la sicurezza alimentare, come nostra iniziativa congiunta per garantire slancio e coordinamento, e altri sforzi. Collaboreremo strettamente con partner e organizzazioni internazionali al di fuori del G7 e, con l’obiettivo di trasformare gli impegni politici in azioni concrete, come pianificato da varie iniziative internazionali come la Food and Agriculture Resilience Mission (FARM) e le principali iniziative regionali di sensibilizzazione, anche verso Paesi africani e mediterranei. Il G7 e l’Ucraina sono uniti in questo momento difficile e nella loro ricerca per garantire un futuro prospero e democratico dell’Ucraina. Restiamo uniti nella nostra determinazione che il presidente Putin non debba vincere la sua guerra contro l’Ucraina. Lo dobbiamo alla memoria di tutti coloro che hanno combattuto per la libertà nella seconda guerra mondiale, per continuare a lottare per essa oggi, per il popolo ucraino, l’Europa e la comunità globale.