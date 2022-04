Gallipoli. Focus su effetti della pandemia sugli adolescenti. Qual e’ la risposta della Diocesi di Nardò?

- Advertisement -

AgenPress – Il 26 e 27 aprile prossimi si terrà un focus tematico all’interno del Progetto Super Eroi Fragili, promosso dal Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Nardò-Gallipoli nell’ambito del Progetto Ora Puglia (Protocollo tra Regione Puglia – Regione Ecclesiastica Puglia rinnovato in data 27 ottobre 2021) per l’anno 2022 rivolto agli operatori socio-pastorali, specialisti e docenti con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi di Puglia, che si svolgerà presso il Salone polifunzionale delle Parrocchia San Gabriele dell’Addolorata in Gallipoli il 26 e il 27 aprile dalle ore 18.00 alle ore 20.30.

Si tratta di un focus particolarmente attuale che pone l’attenzione sulla pandemia neuropsichiatrica che sta coinvolgendo sempre più adolescenti in tutta Italia e non solo.

Una prospettiva che pone genitori, educatori, specialisti dinanzi a diversi punti interrogativi e che cerca di delineare un profilo adolescenziale partendo dalle loro storie di vita, vedendoli come risorsa strategica, uscendo dai pregiudizi e dando ampio spazio alla capacità di mettersi in ascolto.

Proiettarsi in rete verso prospettive di approcci creativi, di dialoghi costruttivi, di assestamenti che permettano di instaurare con i ragazzi delle relazioni autentiche.

Diversi i relatori presenti: due psicologi e psicoterapeuti il Dott. Gregorio Manieri e la Dott.ssa Marta Ruggiero, il Prof. Marco Valeri, docente di Organizzazione presso l’Università Nicolò Cusano, il Prof. Andrea Fiorucci dell’Università del Salento, Fra Milko Gigante Responsabile della Pastorale giovanile dei Frati Minori di Lecce e Tony Donno, esperto tifologo per le disabilità visive.

L’introduzione sarà affidata al Presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia, a don Angelo Casarano e don Antonio Perrone rispettivamente Responsabili del Servizio di Pastorale Giovanile e Presidente Zonale Anspi della Diocesi di Nardò -Gallipoli

Il Focus è progettato e coordinato dalla Bethel Cooperativa Sociale Onlus con sede in Nardò.