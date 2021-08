Garante: da TikTok ulteriori impegni su Privacy

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. Il Garante della Privacy ha annunciato che Tik Tok adotterà ulteriori misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni.

“Bene, ottima notizia! E’ un bene che un social così popolare abbia assunto ulteriori impegni per garantire la sicurezza degli utenti minori che usano questo social, sia garantendo la cancellazione entro 48 ore degli account di utenti minori di 13 anni sia usando l’intelligenza artificiale per far rispettare le norme sulla protezione dei dati” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ora, però, si deve far luce a 360 gradi sulle modalità di iscrizione di tutti i social media, che non sono pericolosi in sé, se usati nel rispetto delle regole e, anche per chi ha più di 13 anni, se sotto il controllo dei genitori” conclude Dona.