Garante privacy, Baldelli (Comm. Consumatori): bene codice condotta telemarketing. Contrastare cookies irregolari

AgenPress. “Bene l’avvio di un percorso per la creazione di un “codice di condotta” in aggiunta alle nuove regole per le attività di telemarketing volte a contrastare il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate. In tema profilazione on line occorre controllare l’applicazione corretta delle linee guida sui “cookies” che vengono sottoposti agli utenti del web”.

Lo afferma Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, al termine dell’audizione del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione.

“Abbiamo sollecitato il Garante ad intervenire nei confronti di quei siti internet che, nonostante le nuove linee guida in vigore dallo scorso gennaio, non mostrino in modo chiaro e trasparente agli utenti le modalità per rifiutare il consenso ai cookies, violando la disciplina e rendendo così difficoltoso per gli utenti opporsi alla profilazione durante la navigazione” – aggiunge Baldelli.