Garavini (IV): “Grave voto Petrocelli, opportuno lasci la presidenza. No a ambiguità 5stelle su vicenda ucraina”

AgenPress. “È estremamente inopportuno che, in un momento di necessaria unità come quello attuale, il presidente di una commissione cruciale come la Esteri decida di distaccarsi dalla maggioranza. E di votare contro il sostegno concreto al popolo ucraino.

Nonostante la posizione del suo stesso partito e gruppo parlamentare, che esprime il Ministro degli Esteri. Non sono ammissibili ambiguità su un tema di così grande rilievo. È opportuno che Petrocelli lasci la presidenza della commissione”.

Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente della Commissione Esteri e Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi.