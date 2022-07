Gas. Canada restituirà turbine russe alla Germania per evitare difficoltà significative all’economia

- Advertisement -

AgenPress – Il governo canadese afferma che consentirà la consegna alla Germania di apparecchiature provenienti da un importante gasdotto Russia-Europa che ha subito una manutenzione, apparecchiature la cui assenza la Gazprom russa ha citato il mese scorso come motivo per più del dimezzare il flusso di gas.

Il ritorno delle turbine dal gasdotto Nord Stream 1 inviato a Montreal per una revisione programmata è stato complicato dalle sanzioni imposte alla Russia per la guerra in Ucraina. Il ministro canadese delle risorse naturali, Jonathan Wilkinson, ha dichiarato sabato in una dichiarazione che “il Canada concederà un permesso revocabile e limitato nel tempo a Siemens Canada per consentire la restituzione delle turbine Nord Stream 1 riparate alla Germania”.

Ciò, ha affermato Wilkinson nella dichiarazione pubblicata su Twitter, sosterrà “la capacità dell’Europa di accedere a un’energia affidabile e conveniente mentre continuano a passare dal petrolio e dal gas russi”. Ha affermato che “in assenza di una fornitura necessaria di gas naturale, l’economia tedesca subirà difficoltà molto significative”.

Siemens Energy ha dichiarato dopo che Gazprom ha iniziato a ridurre i flussi di gas a metà giugno che non era stata in grado di restituire una turbina a gas che alimenta una stazione di compressione sul gasdotto, che era stata revisionata dopo oltre 10 anni di servizio, al cliente Gazprom.

“Chiediamo al Canada di non consegnare la turbina Gazprom alla Germania, ma all’Ucraina”. La richiesta di Serguiï Makogon, capo dell’operatore di trasporto del gas OGTSU, rimarrà inascoltata dopo che Ottawa ha concesso un “permesso limitato nel tempo e revocabile” per lasciar partire il macchinario, una volta aggiustato negli stabilimenti della Siemens a Montreal. Berlino può così tirare un sospiro di sollievo.

Il giorno in cui è stata annunciata questa decisione, l’esercito russo ha bombardato le aree residenziali di Mykolaiv, Kharkiv, Kryvyi Rih, nonché una serie di altri insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. “la Federazione Russa ha agito come uno stato terrorista, colpendo deliberatamente case e altri oggetti di infrastrutture civili. “Persone pacifiche sono morte, decine sono rimaste ferite”, ha sottolineato il ministero.

L’agenzia ha osservato che la comunità internazionale, inclusi Canada e Germania, ha già introdotto una serie di sanzioni significative contro la Russia per fermare la sua guerra contro l’Ucraina, che è grata per queste azioni decisive.

“Allo stesso tempo, l’ultimo accordo canadese-tedesco e la decisione annunciata sulla base è l’adeguamento del regime delle sanzioni ai capricci della Russia. Questo pericoloso precedente va contro il principio dello Stato di diritto e avrà una sola conseguenza: rafforzerà il senso di impunità di Mosca”, hanno sottolineato i diplomatici.

Secondo il ministero degli Affari esteri, la Russia può continuare a fornire completamente gas alla Germania senza la turbina.

Il Canada ha annunciato che imporrà nuove sanzioni contro la Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina, afferma in un comunicato la ministra degli Esteri del Paese, Melanie Joly. Le nuove sanzioni, si legge nella nota pubblicata sul sito del Governo, rafforzeranno quelle già in vigore nei settori chimico, petrolifero e del gas, e verranno estese al settore della produzione industriale. In particolare, colpiranno tra l’altro la produzione di computer, apparecchiature elettroniche ed elettriche e macchine utensili.