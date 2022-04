Gas, De Bertoldi (FdI): “Necessario tornare a cercare gas nel nostro territorio”

- Advertisement -

AgenPress. “L’autosufficienza energetica sta diventando sempre più anche un fattore di sicurezza nazionale, proprio perché oggi stiamo scoprendo di essere troppo dipendenti da paesi esteri, tra l’altro non democratici. Ora noi abbiamo un sistema che sfrutta energia a 360gradi ma non ne produciamo a sufficienza. Negli ultimi anni abbiamo, tra l’altro, raddoppiato le forniture di gas dalla Russia. Contemporaneamente, poi, con ultimo DL semplificazioni abbiamo detto stop alla ricerca e all’estrazione di gas sul nostro territorio.

Ora dobbiamo assolutamente creare le condizioni per cui si possa ripartire. Per questo sto presentendo un emendamento al Decreto “UcrainaTer” per far si che si possa riprendere la ricerca di giacimenti di gas nel nostro Paese. Dobbiamo capire che i no ideologici oggi non sono più accettabili”, ha dichiarato il Senatore Andrea De Bertoldi, membro della commissione Finanze e Tesoro, intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post condotto da Piero Tatafiore.

“Se bloccassimo gas dalla Russia rischiamo crisi pesantissima delle nostre industrie che avranno spese maggiori nel produrre o nel fornire servizi. Qua non si tratta di chiudere qualche condizionatore per risparmiare, qua si rischia di chiudere le imprese che non potranno più sostenere i costi. Emanare sanzioni senza pensare alle conseguenze è un rischio che non possiamo più sostenere” ha concluso De Bertoldi.