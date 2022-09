Gas. Ministro Nigeria, abbiamo riserve per 6mila mld di metri cubi. Priorità è consegnarlo in Europa

AgenPress – “L’idrogeno è un’opportunità per la Nigeria, ma la più grande opportunità per noi è consegnare il gas direttamente all’Europa”. Lo ha detto il ministro del Petrolio Timipre Sylva a margine di Gastech 2022 alla Fiera di Milano.

“Per il gas abbiamo riserve per 206 mila di miliardi di piedi cubi (5.833,3 miliardi di metri cubi), ma oggi siamo a 8 miliardi (0,22 mld metri cubi) di produzione”. “Abbiamo ampi margini di crescita – ha aggiunto – anche attraverso l’esplorazione. Grazie alle nuove esplorazioni stimiamo di triplicare le riserve da 206 a 600 mila miliardi di piedi cubi (16.990 miliardi di metri cubi)”.

- Advertisement -

La Nigeria ha in cantiere “10 progetti principali da qui al 2030 sul gas”. Lo afferma il ministro del Petrolio Timipre Sylva, che partecipa al Gastech in corso a Fiera Milano. Tra questi c’è il progetto ‘Train 7’, per la liquefazione del gas naturale (Gnl), il settimo per il Gruppo Nlng attivo dal 1999. Un progetto in grado di aumentare del 35% la capacità del Gruppo da 22 a 30 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto all’anno. “Al momento però – ha spiegato il Ministro Sylva – abbiamo qualche difficoltà. Non credo che potremo avere quest’anno gli 8 milioni di tonnellate in più previsti rispetto agli attuali 22 milioni, ma l’anno prossimo sì”. “Ci sono problemi tecnici e di sicurezza – ha concluso – che non ci consentiranno di partire prima del prossimo inverno”.