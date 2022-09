Gas. Napoli (Fdl), Putin smentisce Salvini, le sanzioni stanno facendo male all’economia russa

- Advertisement -

AgenPress – “Vladimir Putin ha smentito Matteo Salvini: le sanzioni stanno facendo male, molto male all’economia russa”.

Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Fratelli d’Italia. “La narrazione del leader leghista secondo cui le sanzioni non hanno portato al collasso è stata rovesciata al Cremlino: se l’Europa vuole il gas, Putin ci chiede di rimuovere le sanzioni. Spero che la partita sia ora più chiara agli occhi di Salvini e di quelli come lui scettici sull’efficacia delle sanzioni. Che invece sono molto efficaci e potranno essere fatali per Mosca se l’Europa saprà mantenersi coesa”.