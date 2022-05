Gas. Putin firma il decreto per nuove misure in risposta sanzioni

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin ha firmato un decreto sulle sanzioni economiche di ritorsione in risposta alle “azioni ostili di alcuni Stati stranieri e organizzazioni internazionali”, ha affermato martedì il Cremlino.

Il documento non fornisce alcun dettaglio su quali persone o enti possano essere interessati dalle misure.

Secondo il decreto, la Russia vieterà l’esportazione di prodotti e materie prime a persone ed entità che ha sanzionato.

Il decreto vieta inoltre le transazioni con persone e società straniere colpite dalle sanzioni di ritorsione della Russia e consente alle controparti russe di non adempiere agli obblighi nei loro confronti.

In base al decreto, il governo russo ha 10 giorni di tempo per compilare elenchi di persone fisiche e società straniere da sanzionare, nonché per definire “criteri aggiuntivi” per una serie di transazioni che potrebbero essere soggette a restrizioni.