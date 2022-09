Gas. Salvini, io spia di Putin? chi lo pensa è un poveretto. Europa ha imposto sanzioni ma protegga gli italiani

- Advertisement -

AgenPress – “Salvini parla della crisi energetica perché è una spia russa. Ma se uno la pensa così è un poveretto.

“Io chiedo soltanto di fare come fanno i francesi e i tedeschi. Il rischio di vita, i suicidi di disperazione, sono legati alle bollette di luce e di gas che non sono né di destra né di sinistra”.

- Advertisement -

Lo ha detto lo stesso Matteo Salvini intrattenendosi con i giornalisti nel corso della visita stamani al Sacrario di Redipuglia.

“Rischiamo una strage. Il Covid ha fatto strage di vite, la crisi energetica rischia di fare strage di posti di lavoro. Mi spiace che la Lega sia una voce isolata o quasi a chiedere un intervento immediato all’Europa”, ha aggiunto.

Questa “ha imposto delle sanzioni alla Russia, bene; doveva fermare la guerra, non è accaduto; dovevamo mettere in ginocchio Putin, non ci stiamo riuscendo. In ginocchio ci sono milioni di lavoratrici e lavoratori in Italia e in Europa. L’Europa che ha imposto sanzioni deve proteggere i lavoratori italiani, le famiglie italiane, come ha fatto col Covid”.

- Advertisement -

Non è importante come lo faccia l’Europa, “con uno scudo, con un paracadute, con tutti i soldi necessari. Si vada avanti per la via del contrasto a chi ha scatenato una orrenda guerra, però non possono rimetterci famiglie, imprenditori, commercianti, operai italiani. E se non interviene l’Europa deve intervenire il Governo italiano, come stanno facendo tutti gli altri governi”, ha detto ancora Salvini.

“Sono stupito e amareggiato dal fatto che se ne stia discutendo amabilmente da settimane senza che ancora ci sia stato un intervento da Roma o da Bruxelles. Non c’entra niente Putin – ha precisato il leader della Lega – noi agiamo per il bene degli italiani, vogliamo proteggere gli italiani. Se le sanzioni verranno mantenute si vada avanti, però non le possono pagare gli operai italiani, molto banalmente. La guerra non si è fermata e la Russia ci sta guadagnando”.