Gaza, Biden chiede cessate il fuoco. Netanyahu va avanti, raggiungere tutti gli obiettivi

AgenPress – Joe Biden torna a parlare con Benjamin Netanyahu per chieder il cessate il fuoco a Gaza. Lo rende noto la Casa Bianca, riferendo anche dell’impegno americano “con l’Egitto e altri partner a questo scopo”. Biden, comunque, ha confermato a Netanyahu il forte appoggio americano al diritto di Israele di difendersi dagli attacchi missilistici.

Invito non accolto dal premier israeliano: “Israele intende raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati dell’intervento a Gaza” ha risposta Netanyahu durante la conversazione. “Stiamo lavorando dietro le quinte” e “lavoriamo in silenzio”.

La frequenza con cui la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, si mette sulla difensiva davanti alle pressanti richieste di chiarimento dei giornalisti riguardo la crisi in Medio Oriente, indica un nuovo momento di difficoltà per l’amministrazione Biden. Mentre Biden e Netanyahu parlavano l’aviazione e l’esercito israeliano lanciavano raid. Israele punta a guadagnare tempo per indebolire Hamas quanto più possibile.

Nella sola giornata di ieri ha bombardato 100 chilometri di tunnel nella Striscia di Gaza, eliminato una serie di capi militari, distrutto un centro operativo di Hamas. Per arrivare al cessate il fuoco, l’Egitto è da sempre un interlocutore chiave nei negoziati con Hamas con cui gli Stati Uniti non parlano perché la considerano un’organizzazione terroristica. Proprio ieri il presidente francese Macron ha incontrato a Parigi l’omologo egiziano Al Sisi. L’Eliseo appoggia l’offensiva diplomatica con la mediazione egiziana (e della Giordania) perché “gli egiziani come i giordani parlano con tutti nella regione”.