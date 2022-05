GB. Carenza di cibo potrebbe causare più morti della guerra. Ministro ucraino chiede un “corridoio sicuro”

- Advertisement -

AgenPress – La carenza di grano e cibo dovuta all’invasione dell’Ucraina potrebbe avere gravi conseguenze a livello globale.

E’ l’allarme lanciato dal segretario ai trasporti britannico Grant Shapps.

- Advertisement -

“Potrebbe esserci molta fame e in effetti persino carestia che potrebbero far impallidire i numeri coinvolti nella guerra stessa”, ha detto a Sky News.

Sono specificamente preoccupato per la situazione in Ucraina. Abbiamo assistito a questa barbara invasione di Putin”.

“Quello che mi preoccupa davvero è che abbiamo visto molte vite perse in Ucraina, potremmo vedere ancora più vite perse in altri luoghi del mondo a causa della carenza di grano e cibo, che potrebbe essere persino maggiore delle vite perse direttamente nella guerra. Quindi abbiamo bisogno di trovare soluzioni per ottenere questo grano”, ha aggiunto Shapps.

Shapps ha affermato che, sebbene non possa entrare nei dettagli del suo incontro con Kubrakov, “ci sono molti modi diversi per portare grano e altri beni fuori dal paese, e in effetti anche merci nel paese”.

- Advertisement -

“Penso che sia assolutamente essenziale che lo facciamo, altrimenti potrebbe esserci molta fame e persino carestia, che potrebbe far impallidire i numeri coinvolti nella guerra stessa. Ci sono “molte complessità” per quanto riguarda l’estrazione del grano dall’Ucraina, comprese le acque minate vicino alla città portuale meridionale di Odesa.

“È difficile sopravvalutare la misura in cui l’Ucraina era, ed è, il granaio del mondo”.

Il segretario ai trasporti ha incontrato il suo omologo ucraino, il ministro delle Infrastrutture Oleksander Kubrakov, per discutere i modi per far uscire il grano dal paese dopo che la Russia ha bloccato i principali porti marittimi dell’Ucraina.

Le difficoltà relative alle esportazioni di cibo hanno fatto salire i prezzi globali dall’inizio della guerra, poiché la Russia e l’Ucraina hanno prodotto circa il 30% della fornitura mondiale di grano prima del conflitto.

“È difficile sopravvalutare quanto l’Ucraina fosse ed è il granaio del mondo”, ha aggiunto Shapps.

Il vice primo ministro ucraino Yuliia Svyrydenko ha chiesto aiuto per creare un “passaggio sicuro” per consentire ai cereali bloccati in Ucraina di lasciare il Paese , avvertendo che il blocco potrebbe presto causare fame nel mondo.

L’incapacità dell’Ucraina di esportare il suo grano ha portato a un’impennata dei prezzi alimentari globali.

Ha anche sollevato la prospettiva di carestie nei paesi che dipendono dalle sue esportazioni.

Svyrydenko, che è anche ministro dell’Economia ucraino, ha esortato la comunità internazionale ad aiutare a revocare il blocco dei porti marittimi del paese.

Ha detto che questa potrebbe essere una “soluzione” che consente all’Ucraina di esportare il grano attualmente bloccato nei suoi silos e che non può essere spedito. Le esportazioni di grano dell’Ucraina sono crollate dopo l’invasione russa. Con l’impennata dei prezzi del grano sui mercati mondiali delle materie prime è aumentato.