GB. Javid (ministro Salute), no-vax danneggiano la società, forse troppo tardi per reagire a Variante Omicron

AgenPress – “Ci sono ancora molte cose che non sappiamo della variante, dobbiamo essere lucidi sulla sfida che Omicron presenta. La nostra strategia da quando è emersa è stata e rimane quella di guadagnare tempo affinché i nostri scienziati possano valutare la minaccia e costruire le nostre difese”.

Lo sostiene in un editoriale sul Sunday Telegraph, la versione domenicale del giornale conservatore, il ministro della Salute britannico Sajid Javid, per il quale “potrebbe essere troppo tardi per rispondere a Omicron” poiché i casi di questa variante del Covid nel Regno Unito sono già molto diffusi”.

Sajid Javid attacca quel 10% della popolazione che ancora non si è vaccinata contro il Covid avvertendo che l’atteggiamento dei no-vax è “dannoso per la società”.

“Queste persone devono essere consapevoli dei danni che stanno causando. Occupano letti in ospedali che potevano servire per chi ha un problema al cuore o per chi è in attesa di un intervento”, ha sottolineato il ministro in un programma mattutino della Bbc. “Invece di proteggere se stessi e la loro comunità decidono di non vaccinarsi. Hanno davvero un impatto dannoso”, ha insistito Javid invitandoli a “farsi avanti e vaccinarsi”.

Il ministro è anche ritornato sulla possibilità di un lockdown nel Regno Unito prima o dopo Natale. “Non ci sono certezze in questa pandemia”, ha detto rispondendo alla domanda su eventuali nuove restrizioni. “A questo punto non possiamo fare altro che tenere tutto sotto controllo”.

