Gb. La Regina Elisabetta ha problemi alla schiena, salta la cerimonia dei caduti della 2^ guerra mondiale

- Advertisement -

AgenPress – Buckingham Palace ha annunciato che la regina Elisabetta non parteciperà, come invece annunciato qualche giorno fa, alle commemorazioni per i caduti di guerra per un problema alla schiena.

“La regina sta bene”, ha rassicurato il figlio Carlo, ma il Palazzo ha deciso comunque di affiancarle, per ogni uscita pubblica, un membro senior di casa Windsor.

- Advertisement -

La sovrana, 95 enne, doveva partecipare al Remembrance Sunday al Cenotafio in onore dei caduti della seconda guerra mondiale, dopo una pausa imposta da motivi di salute. Forse uno strappo, la tiene, invece, lontana. Si sarebbe dovuto trattare del ritorno ufficiale in pubblico, dopo la notte di ricovero in ospedale a ottobre e le tre settimane di riposo.

Quest’anno il ritorno alla normalità dopo le ristrettezze Covid, con 10.000 veterani e centinaia di militari presenti alla funzione e una grande folla di partecipanti ad attenderla invano. Buckingham Palace ha detto che la monarca è “delusa” per non poter presenziare all’evento. Qualche giorno fa aveva fatto sapere che era “ferma intenzione” della Regina partecipare alla cerimonia di deposizione della tradizionale ghirlanda di papaveri, dopo essere mancata a diversi altri eventi, tra cui il Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall ieri.

La monarca, che ha vissuto la Seconda Guerra mondiale da adolescente, è anche il capo delle Forze armate e tiene molto a questa celebrazione. Il primo ministro, Boris Johnson, si unirà ai membri della Famiglia reale nella deposizione di una corona di fiori al monumento ai caduti nel centro della capitale britannica.

- Advertisement -