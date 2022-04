Gb. Ucraina può attaccare obiettivi militari in Russia. Replica: “possiamo colpire Paesi Nato”

- Advertisement -

AgenPress – Il governo britannico di Boris Johnson considera “interamente legittimo” l’uso da parte ucraina di armi fornite dal Regno Unito per prendere di mira obiettivi all’interno del territorio della Russia.

Lo ha precisato il viceministro della Difesa, James Heappey, in un’intervista a Bbc radio dopo aver evocato in precedenza più genericamente un utilizzo di armi occidentali per colpire “oltre le linee” russe. Il viceministro ha insistito a negare che sia comunque in gioco un coinvolgimento diretto della Nato contro Mosca; ma le sue parole rischiano d’alimentare il richiamo allo spettro di una guerra mondiale fatto da Serghei Lavrov.

“L’Ucraina è un paese sovrano che ha vissuto pacificamente sulla sua terra e un altro paese ha deciso di violare i suoi confini e collocare 130.000 soldati su quei confini. Così iniziò la guerra tra Ucraina e Russia. Durante la guerra, l’Ucraina deve colpire in profondità i suoi avversari per attaccare le loro linee logistiche, forniture di carburante e depositi di armi. Questo fa parte della guerra”, ha detto il funzionario.

“Credo che attualmente alcune delle armi fornite all’Ucraina dalla comunità internazionale abbiano una certa gamma di usi all’estero. Ma questo non è necessariamente un problema. Sono molti i Paesi nel mondo che utilizzano apparecchiature importate da altri Paesi”, ha affermato il ministro.

Ha riassunto che l’attacco all’Ucraina da parte di obiettivi interni alla Russia è la stessa scelta dell’Ucraina in risposta alla scelta della Russia di “bombardare incontrollabilmente città e villaggi ucraini”.

“Se gli ucraini decidono di prendere di mira” obiettivi sul suolo russo, “va sottolineato in primo luogo che la decisione è loro, non di chi produce o esporta i sistemi militari” usati. Detto questo, ha puntualizzato, Londra considera “interamente legittimo” per Kiev “colpire bersagli del nemico” in profondità, per “danneggiare la sua logistica e le sue linee di rifornimento”. Heappey ha del resto sottolineato come Mosca giudichi “perfettamente legittimo” colpire le linee di rifornimento ucraine in Ucraina occidentale, “cosa che sfortunatamente non ha avuto finora esitazioni a fare”.

Immediata la replica di Maria Zacharova, portavoce del ministero degli Esteri russo sulla sua pagina Facebook: “È assolutamente legittimo che l’Ucraina colpisca in profondità la Russia per violare la logistica, se queste forniture non vengono violate, porterà direttamente a morti e spargimenti di sangue sul territorio ucraino e. ”

Abbiamo capito bene che per “violazione della logistica delle forniture militari”, la Russia potrebbe attaccare obiettivi militari sul territorio di quei paesi NATO che forniscono armi al regime di Kiev? Del resto questo porta direttamente a morti e spargimenti di sangue nel territorio dell’Ucraina. La Gran Bretagna è uno di quei paesi, per quanto ne so.

La “profondità di volo” dei pensieri della leadership del Ministero della Difesa britannico è solo inferiore all’intelligence della leadership del ministero degli Esteri di questo paese”.