Gelmini: “il nostro Paese non insegue modelli stranieri, noi troveremo una via italiana all’utilizzo del Green Pass”

AgenPress. La Ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in un punto stampa con i giornalisti a Bruxelles ha sottolineato che il nostro Paese non insegue “modelli stranieri, noi troveremo una via italiana all’utilizzo del Green Pass”.

“Al tempo stesso stiamo lavorando con le Regioni ed il ministro Speranza non solo per concentrarci sulle vaccinazioni, ma anche sull’assistenza domiciliare, sulla telemedicina, e sul potenziamento della medicina dl territorio – ha spiegato – Sappiamo che il Covid ha messo in evidenza delle lacune del nostro sistema sanitario, ma c’è da parte del governo e da parte e delle Regioni la consapevolezza che le risorse della Ue vanno spese per colmare questi gap perché la salute deve stare al primo posto.

Gelmini ha sottolineato infine che “c’è stata una stagione di tagli e di razionalizzazioni, e oggi sappiamo che su questo tema bisogna invece investire”.