Gen. Camporini: “Putin e Kirill deridono i gay nell’esercito ucraino? Anche le loro pallottole uccidono”

AgenPress. “Mi sembra fuori dal mondo la polemica di Putin e di Kirill contro i gay. Non trovo nessuno scandalo in questo. Perché se trovassi uno scandalo in questo dovrei anche scandalizzarmi per la Brigata internazionale che ha combattuto in Spagna nel 35’ – 36’.

A questo punto i volontari vanno bene solo da una parte e non dall’altra? La presenza dei gay nell’esercito ucraino non lo vedo assolutamente come un fattore destabilizzante.

La mia risposta alle provocazioni russe e a Kirill è: la pallottola che ti ammazza se parte dal fucile di un gay o di un eterosessuale non penso faccia molta differenza.”

Lo ha dichiarato il generale Vincenzo Camporini ospite del web talk di Klaus Davi on line sul canale You Tube https://www.youtube.com/watch?v=3X8XjC4kFIU.