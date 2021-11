- Advertisement -

AgenPress – I vigili del fuoco hanno salvato un gatto caduto in un pozzo profondo otto metri, nella strada che porta a Murta. I vigili si sono calati e lo hanno recuperato, da diverso tempo immerso nell’acqua sul fondo, per questo ha rischiato di morire annegato o di ipotermia.

I pompieri sono stati chiamati dal proprietario del pozzo, che ha visto il povero animale annaspare in difficoltà immerso nell’acqua.

