Gentiloni, Next generation EU è passaggio storico, nuovo e senza precedenti, due anni fa sarebbe stato impensabile

- Advertisement -

AgenPress – Il Next generation EU è “nuovo e senza precedenti”, un passaggio “storico” che “solo due anni fa sarebbe stato impensabile”.

Lo ha detto il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni intervenendo ai Med Dialogues, la conferenza organizzata da Farnesina e Ispi che si chiude oggi a Roma.

- Advertisement -

Al di là della notevole quantità di denaro reso disponibile, “quello che è importante è il quadro in cui si inserisce, che prevede un debito comune per un fine comune, qualcosa che due anni fa sarebbe stato impensabile. Tra i miei colleghi c’è chi ha parlato di momento storico, o ‘hamiltoniano’, o di rivoluzione copernicana. Non si tratta di dare soldi, ma di collegarli a impegni ed investimenti, e riforme. Chiediamo queste riforme da anni, ma ora abbiamo la potenza di fuoco per ottenerle”.

“Penso che la pandemia sia ancora la sfida principale” per l’economia, perché “crea incertezza nella nostra società”. Ma “l’esperienza ci mostra che nonostante l’incertezza e i rischi di nuove varianti, l’economia si è adattata alla pandemia negli ultimi mesi. Alcuni settori più legati ai contatti diretti tra le persone possono essere più influenzati, ma altri, come la manifattura in Italia, continuano a crescere. La ripresa c’è ed è molto forte”.