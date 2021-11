Germania. Dal 1° agosto per entrare sarà necessario presentare test covid negativo

- Advertisement -

AgenPress – Il consiglio dei Ministri tedesco ha deciso che a partire da domenica 1 agosto per entrare in Germania sarà necessario presentare un test Covid negativo, eccetto per chi può dimostrare una vaccinazione completa, l’avvenuta guarigione e i bambini sotto i 12 anni.

Lo comunica la vice portavoce del governo Ulrike Demmer via Twitter.

Il test verrà richiesto a prescindere dal mezzo di trasporto usato per entrare nel Paese. “Questo regolamento serve a mantenere al livello più basso possibile l’ingresso di ulteriori infezioni in Germania” è scritto nella comunicazione della portavoce. Inoltre verrà semplificata la classificazione delle “zone a rischio” che saranno ridotte a due: “zone a rischio varianti”, per cui è previsto l’obbligo di quarantena di 14 giorni, e “zone ad alto rischio” per le quali i non vaccinati, non guariti e maggiori di 12 anni dovranno fare una quarantena di 10 giorni, che si può ridurre a 5 giorni presentando un test negativo dopo il quinto giorno.