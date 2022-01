Germania. Exit poll. Spd di centro-sinistra al 26%, Unione al 24%. Cdu, “le perdite sono amare”

- Advertisement -

AgenPress – Stando ai primi exit poll pubblicati dall’altro canale tv pubblico, ZDF, in vantaggio è l’Spd di Olaf Scholz al 26%, seguito dall’Unione di Armin Laschet al 24%.

I verdi, stando agli stessi exit poll, hanno il 14,5%, i liberali il 12%, l’Afd il 10% e la Linke il 5%.

Delusione nella Cdu. “Le perdite sono amare”, ha ammesso il segretario generale della Cdu Paul Ziemiak. “Dobbiamo vedere se c’è un modo per costituire una futura coalizione per il nostro Paese”. Per Ziemiak una soluzione è la cosiddetta coalizione Giamaica: “L’Unione, l’Fdp ed i Verdi possono formare una buona coalizione”.

“Siamo incredibilmente felici stasera”, ha detto il segretario generale dei liberali tedeschi Volker Wissing. “Abbiamo vinto due volte di seguito alle federali con risultati a due cifre”, ha aggiunto Wolfgang Kubicki, vice del partito. L’Fdp si compiace anche del fatto che, stando ai dati, una coalizione rosso-rosso-verde “non potrà funzionare”.