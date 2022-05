Germania. Firmata partnership energetica con il Qatar per eliminare il gas russo

AgenPress – La Germania e il Qatar hanno concordato una partnership energetica, che potrebbe vedere Doha iniziare a fornire gas naturale liquefatto (GNL) a Berlino nel 2024.

Il Qatar diventerà la chiave della futura strategia energetica della Germania per diversificare lontano dal gas russo, ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, rivolgendosi a una conferenza stampa congiunta con l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani a Berlino.

“La questione della sicurezza energetica gioca un ruolo importante per noi. La Germania svilupperà le sue infrastrutture per essere in grado di importare gas liquefatto via nave”, ha affermato Scholz.

“E’ un grande passo e il Qatar gioca un ruolo importante nella nostra strategia”, ha aggiunto il leader tedesco.

L’emiro del Qatar ha detto ai giornalisti durante la conferenza stampa che spera che il suo Paese inizi a fornire gas naturale liquefatto alla Germania nel 2024.

In foto. Il ministro dell’Energia del Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi e il ministro federale tedesco per gli affari economici e la protezione del clima Robert Habeck