AgenPress – Germania e Francia hanno aggirato l’embargo sulle armi imposto dall’Unione Europea alla Russia dopo l’annessione della Crimea e l’invasione del Donbas nel 2014.

Secondo la pubblicazione, le compagnie tedesche e francesi hanno fornito a Mosca bombe, razzi e altre attrezzature militari per aggirare l’embargo. In totale, durante le restrizioni, hanno consegnato alla Russia attrezzature militari per un valore di 273 milioni di euro.

Il Telegraph suggerisce che gli occupanti russi abbiano usato queste armi nella guerra contro l’Ucraina.

Hanno inviato (Mosca – UNIAN) attrezzature, tra cui bombe, razzi, missili e pistole, nonostante l’embargo dell’UE sulle forniture di armi alla Russia, imposto dopo (occupazione – UNIAN) Crimea nel 2014″, ha affermato il quotidiano.

La pubblicazione riporta anche che almeno 10 membri della NATO hanno esportato quasi 350 milioni di dollari di armi dalla Russia. Circa il 78% del totale è stato fornito a società tedesche e francesi.

“Sia Parigi che Berlino hanno resistito al divieto dell’UE di acquistare gas dalla Russia e il blocco sta attualmente pagando a Mosca un miliardo di euro al giorno per le forniture energetiche”, si legge nel giornale.

Questo mese, la Commissione europea ha scoperto una scappatoia per aggirare l’embargo e l’ha chiusa solo dopo le crescenti proteste degli Stati baltici e degli Stati membri dell’est dell’UE.

Gli ambasciatori di Polonia e Lituania hanno avviato emendamenti al testo dell’embargo iniziale sulle forniture di armi alla Russia. Secondo la Commissione europea, l’anno scorso i paesi dell’UE hanno venduto armi e munizioni alla Russia per un valore di 39 milioni di euro. A quel tempo, il Cremlino si stava preparando a invadere l’Ucraina.

Tobias Elwood, presidente del Comitato di difesa, ha affermato che tutti i membri della NATO dovrebbero dire che non vendono armi alla Russia.

“Se siamo d’accordo sul fatto che la Russia ora rappresenta una minaccia esistenziale per la sicurezza europea, non ci sono scuse per nessun paese europeo che continua a fornire armi alla Russia”, ha affermato.

Insieme a Germania e Francia, le armi russe sono state vendute dal 2015 al 2022:

Italia (valore 22,5 milioni di euro);

Gran Bretagna (2,4 milioni di euro);

Austria, Bulgaria e Repubblica Ceca (49,3 milioni di euro).

Nel 2015 il governo guidato da Matteo Renzi ha rilasciato una autorizzazione per la vendita di 94 blindati Lince alla Russia, per un valore di oltre 25 milioni di euro.

Una disposizione europea al tempo vietava la vendita di armamenti. Ma la decisione non aveva valore sanzionatorio, e l’Italia ha approfittato della falla legale per continuare a mandare armi.

Dopo il 2015, non si registrano altre esportazioni dall’Italia fino all’anno scorso, quando c’è stata un’impennata. Secondo i dati Istat, tra gennaio e novembre 2021, Roma ha consegnato alla Russia 21,9 milioni di euro di armi e munizioni.

Si tratta di armi comuni come fucili semiautomatici, pistole, munizioni e accessori, venduti al mercato civile russo che comprende però anche la sicurezza privata, i corpi paramilitari e gli organi speciali dello Stato.

Nel computo Istat viene fornito il dettaglio preciso di 18 milioni di armi leggere, mancano quindi all’appello 3 milioni, per i quali i ministeri degli Esteri e dell’Interno non hanno saputo dare spiegazioni. “Temo che l’informazione sia stata secretata”, spiega Giorgio Beretta, analista dell’Osservatorio permanente sulle armi leggere (Opal).

Rimane il dato politico: l’anno scorso il nostro Paese ha inviato armi a un Paese che non ha neanche firmato il Trattato internazionale sull’export di armamenti.