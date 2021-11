Germania. In aumento i positivi: oltre 76 mila casi in 24 ore. Superata la soglia dei 100mila morti

- Advertisement -

AgenPress – Nuovo record assoluto di contagi in Germania, 75.961 casi nell’arco delle ultime 24 ore. Una recrudescenza della malattia che sta portando gli ospedali a un preoccupante livello di saturazione. Secondo i dati dell’ultimo bollettino sulla situazione epidemiologica la Germania ha oltrepassato la soglia delle centomila vittime accertate da Covid, nel paese si sono infatti registrati altri 351 decessi nell’arco delle 24 ore che ne hanno portato il totale a 100.119.

L’incidenza settimanale ha raggiunto il record di 419,7 contagi ogni centomila abitanti. Questa situazione mette in difficoltà la nuova coalizione di governo che a dicembre assumerà la guida del Paese. Gli ospedali in alcune regioni stanno già affrontando un “sovraccarico acuto” che richiede il trasferimento dei pazienti, ha avvertito lunedì Gernot Marx, presidente della Federazione tedesca di medicina intensiva.

Diverse regioni hanno ripristinato rigide restrizioni per arginare la quarta ondata di coronavirus, la più forte dalla comparsa del morbo. Circa il 69% della popolazione è completamente vaccinato, meno che in altri paesi europei come l’Italia e la Francia. “La situazione è grave”, ha ammesso Olaf Scholz, futuro leader socialdemocratico del governo, promettendo di “fare di tutto” per affrontare la pandemia.