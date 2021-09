Germania. Laschet (Cdu), “nessuno ha avuto un mandato chiaro a governare, né l’Spd né noi”

- Advertisement -

AgenPress – “So di avere la mia quota personale di partecipazione a questo risultato elettorale”. Lo ha detto il leader della Cdu Armin Laschet in conferenza stampa a Berlino.

“Cancelliere è chi ha una maggioranza al Bundestag con sé. Noi siamo stati concordi nel direttivo sul fatto di essere a disposizione per i colloqui per la cosiddetta giamaica”. Laschet ha ribadito che l’Unione, per responsabilità nei confronti degli elettori, “vuole governare”.

“Nessuno ha avuto un mandato chiaro a governare” di fronte ai dati, “né l’Spd né noi”, ha detto ancora, ridimensionando la sua rivendicazione della cancelleria. Quella formulata ieri sarebbe stata “un’offerta” e non appunto una rivendicazione, avrebbe precisato parlando al direttivo della Cdu, secondo quanto riporta la Welt. “Nessuno può rivendicare il governo e non è quello che ho fatto io ieri”, ha spiegato secondo il giornale che cita una fonte interna. “Noi siamo pronti ad altre coalizioni se il semaforo non dovesse funzionare”, l’aggiunta di Laschet, in riferimento alla possibile coalizione composta da Spd (rossi), Liberali (gialli) e Verdi.