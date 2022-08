Germania. Ministro Esteri, la guerra in Ucraina potrebbe durare anni. Continueremo a sostenere il popolo ucraino

– Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha avvertito che la guerra in Ucraina “potrebbe durare anni”, dicendo a un giornale che Berlino è pronta a sostenere Kiev a lungo termine.

La situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia “rimane molto rischiosa, pericolosa”, ha avvertito il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, anche dopo che due unità elettriche sono state ricollegate alla rete energetica del Paese a seguito di un’interruzione.

L’impianto funziona “nonostante le provocazioni delle forze di occupazione russe”, ha affermato l’operatore statale Energoatom. Zelenskiy ha affermato in un discorso video che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica dovrebbe essere autorizzata ad arrivare “prima” per aiutare a prevenire ulteriori incidenti. Nei giorni scorsi sono stati segnalati diversi scioperi nei pressi dell’impianto.

“Ovviamente vorrei che la guerra finisse il prima possibile, ma purtroppo dobbiamo presumere che l’Ucraina avrà ancora bisogno di nuove armi pesanti dai suoi amici la prossima estate”, ha detto Baerbock in un’intervista al quotidiano Bild am Sonntag. “Purtroppo, il governo russo non ha rinunciato alla sua ossessione di soggiogare l’Ucraina e il suo popolo”.