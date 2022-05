- Advertisement -

AgenPress – Si indaga per infanticidio per la morte di due fratellini, un bambino di 11 anni e una sorellina di 7 sono morti. Il corpo della bambina è stato trovato sul balcone al nono piano del palazzo della città di Hanau.

Sul posto c’era anche il fratellino gravemente ferito, deceduto in ospedale, dove i medici non sono riusciti a salvarlo. La polizia, scrive la Dpa, ha aperto una indagine per infanticidio.

- Advertisement -