Germania. “Preallarme” per carenza gas dopo che la Russia ha minacciato taglio forniture

- Advertisement -

AgenPress – La Germania ha emesso un “preallarme” di possibili carenze di gas naturale dopo che la Russia ha dichiarato di voler essere pagata in rubli e ha minacciato di interrompere le forniture se la sua domanda non fosse stata soddisfatta.

Parlando in una conferenza stampa a Berlino mercoledì, il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck ha affermato che la fase di allerta è di natura preventiva e significherebbe un maggiore monitoraggio delle forniture di gas.

- Advertisement -

Attivando il primo di tre livelli di crisi, l’annuncio di mercoledì non prevede ancora restrizioni all’offerta del governo. Habeck ha invitato le aziende e i consumatori a utilizzare il gas con parsimonia. Lo stoccaggio del gas tedesco è attualmente riempito al 25% della capacità, secondo Habeck.

Al momento non ci sono carenze di forniture”, ha affermato il ministro dell’Economia Robert Habeck. “Tuttavia, dobbiamo adottare ulteriori misure precauzionali per essere preparati a qualsiasi escalation da parte della Russia.

I timori per la fine delle consegne di gas da parte della Russia alla Germania sono emersi dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto che i paesi “ostili” iniziassero a pagare il gas naturale con rubli anziché dollari USA o euro, come concordato nei loro contratti di fornitura. La Germania, il più grande cliente energetico della Russia in Europa, aveva respinto la direttiva di Putin definendola un “ricatto”.

“Un pagamento con rubli non è accettabile”, ha detto lunedì il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck, aggiungendo che “non saremo divisi e la risposta degli stati del G7 è inequivocabile: i contratti saranno rispettati”.

La Russia è al centro del sistema energetico globale. È il più grande esportatore mondiale di petrolio, rappresentando circa l’8% del mercato globale . E fornisce all’Europa il 45% del suo gas naturale, il 45% del suo carbone e il 25% del suo petrolio. Nel 2019, prima che il Covid-19 abbassasse i prezzi, i ricavi del petrolio e del gas naturale rappresentavano il 40% del bilancio federale del Paese. Petrolio e gas hanno rappresentato quasi la metà delle esportazioni totali di beni della Russia nel 2021.