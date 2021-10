Germania. Scholz. Spd, Verdi e Liberali guideranno il governo. Cdu e Csu andranno all’opposizione

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Gli elettori hanno espresso la loro volontà in modo molto chiaro: hanno rafforzato Spd Verdi e Liberali. E questi tre devono guidare il nuovo governo”. Lo ha detto Olaf Scholz a Berlino.

“Cdu e Csu non hanno soltanto perduto molti voti, ma hanno anche avuto il messaggio dagli elettori che adesso non potranno più stare al governo, ma dovranno andare all’opposizione”, ha detto ancora, assicurando che “la Germania è sempre stabile”.

“Vorremmo costruire una coalizione di governo velocemente. Spero che possa esser fatto prima di Natale”, ha aggiunto spiegando che bisognerà fare in modo di trovare soluzioni che siano “buone per i singoli partiti al tavolo del negoziato e per il Paese”.

“Nessuno deve cercare di dominare l’Unione europea. Ci deve essere una buona collaborazione fra nord e sud, est e ovest. L’Ue deve crescere insieme e faremo in modo che l’Europa cresca meglio insieme”, ha concluso Scholz, sottolineando che questo è uno dei tratti distintivi della sua linea.