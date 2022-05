Germania. Studenti seppelliscono lo scheletro utilizzato dal 1952 nel dipartimento di biologia

- Advertisement -

AgenPress – Gli studenti di una scuola superiore nella città di Schleiden, nella Germania occidentale, mercoledì hanno seppellito un membro di lunga data della loro comunità: uno scheletro di una classe che era servito da modello educativo per generazioni di alunni.

Circa 80 studenti, insegnanti e funzionari comunali hanno preso parte alla cerimonia al cimitero protestante di Schleiden, dove le ossa della sconosciuta sono state sepolte in una piccola bara con i simboli di tutte le principali religioni del mondo.

“Stiamo davvero mettendo a tacere un membro della comunità scolastica nella sua tomba”, ha detto il pastore Oliver Joswig.

Lo scheletro, soprannominato Anh Bian – in vietnamita “pace misteriosa” – era nel dipartimento di biologia della scuola dal 1952.

Gli studenti per anni hanno spinto per la sepoltura dei resti della donna, ma i piani per farlo sono stati ritardati dalla pandemia, ha riferito l’agenzia di stampa tedesca dpa.

La scuola spera alla fine di saperne di più sulle origini dello scheletro una volta restituiti i risultati dei campioni di DNA prelevati dalle ossa.

Le lezioni di biologia sono ora condotte utilizzando un modello in plastica.