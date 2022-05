Giacomo Matteotti: Sottosegretario Borgonzoni, “Bene ok Senato. Risorse finanziarie per ricordarne la figura”

- Advertisement -

AgenPress. «Bene l’approvazione del Senato del disegno di legge sulle celebrazioni dei cento anni dal rapimento e dall’omicidio di Giacomo Matteotti, che ricorrono nel 2024. Ora la parola alla Camera.

Dai convegni agli eventi, passando per la digitalizzazione archivistica e per gli interventi di restauro e manutenzione della Casa Museo a Fratta Polesine: le attività che verranno promosse anche oltre i confini nazionali per ricordarne la figura, l’opera e il pensiero potranno contare su risorse finanziarie pari a 400 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Così il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni sul parere positivo espresso questa mattina in Aula al Senato. «Fondamentale – aggiunge infine – ricordare un uomo del suo calibro».