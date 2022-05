Gianfranco Rotondi: “La ‘Balena bianca’ diventa verde”

- Advertisement -

AgenPress. Il congresso costituente di “Verde è popolare” ha portato alla fusione della Dc di Gianfranco Rotondi con alcuni movimenti ambientalisti.

“Siamo un progetto nuovo – spiega Rotondi -, tanto è vero che a guidarci sono due personalità provenienti da centrodestra e centrosinistra. Non siamo interessati ad apparentare la nostra lista col centrodestra, perderemmo voti e non recupereremmo nei collegi uninominali, tutti perdenti per il centrodestra nei territori in cui pesiamo di più.

- Advertisement -

Saremmo invece molto interessati a una esperienza nuova come il partito unico del centrodestra, dove la nostra ispirazione cristiana e ambientalista potrebbe trovare spazio ed esprimersi. Mai come quest’anno la ricorrenza della vittoria democristiana del 18 aprile parla alla politica attuale. Oggi come allora ci è richiesta una scelta di campo netta e senza esitazioni per l’Occidente».