Gianfranco Rotondi: “La mia posizione politica non è cambiata”

AgenPress. Vorrei precisare che la mia posizione politica non è cambiata: sono presidente del mio partito, ‘Verde è Popolare’, prosecuzione della ‘Dc per le autonomie’.

Siamo e restiamo nel centrodestra, in pieno accordo con Berlusconi, con il quale non esiste alcuna frizione. Semplicemente il Presidente Berlusconi ha posto a ‘Fratelli d’Italia’ la questione della agibilità dei partiti minori dell’alleanza, e l’on. Meloni molto correttamente si è intestata queste ragioni, esattamente nel modo in cui in passato ha fatto Forza Italia. Tutto qui.

Senz’altro è vero che avevo suggerito a Berlusconi di sostenere apertamente e sin dal principio la candidatura di Giorgia Meloni a premier: è stata nostro ministro, segretaria dei giovani del ‘Popolo delle libertà’, e ha saputo costruire una alternativa di centrodestra allo sfascio del centrosinistra.