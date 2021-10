Giappone. La principessa Mako ha sposato Kei Komuro, cittadino borghese di umili origini

“Sono molto dispiaciuta per l’inconveniente causato e sono grata a coloro… che hanno continuato a sostenermi. Per me, Kei è insostituibile: il matrimonio è stata una scelta necessaria per noi”.

“Amo Mako. Abbiamo solo una vita e voglio che la passiamo con quella che amiamo”, ha detto Komuro. “Sono molto triste che Mako abbia dovuto sopportare malesseri fisici e difendersi dalle false accuse”.