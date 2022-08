Giappone. Studio dimostra che i cani piangono di gioia quando vedono il loro proprietario

- Advertisement -

AgenPress – Una coda scodinzolante, una leccata amorevole, un salto giocoso, uno sguardo che fa sciogliere il cuore. Sai quando il tuo cane è felice di vederti.

Ora, una nuova ricerca di scienziati giapponesi suggerisce che gli occhi di un cane possono riempirsi di lacrime di felicità quando vedono il loro proprietario dopo un periodo di assenza. Le lacrime possono aiutare a cementare il legame tra uomo e cane, una relazione che risale a decine di migliaia di anni .

Come gli esseri umani, i cani hanno dotti lacrimali che si riempiono di lacrime per mantenere gli occhi puliti e sani. Ma le lacrime nei cani, che tendono a non cadere come quando piangono gli umani, non erano mai state collegate alle emozioni prima.

Takefumi Kikusui, professore presso il Laboratory of Human-Animal Interaction and Reciprocity presso l’Università di Azabu in Giappone , ha deciso di indagare sulle lacrime di cane dopo aver visto uno dei suoi due barboncini standard quando aveva dei cuccioli sei anni fa.

Ha notato che i suoi occhi hanno lacrimato mentre allattava i suoi cuccioli.

“Abbiamo scoperto che i cani versano lacrime associati alle emozioni positive e scoperto l’ossitocina come possibile meccanismo alla base di essa”, ha detto “, ha affermato Kikusui, riferendosi all’ormone che negli esseri umani è talvolta chiamato ormone dell’amore o materno.

Kikusui e il suo team hanno misurato la quantità di lacrime tra 18 cani con un test standard noto come Schirmer Tear Test. Si trattava di una striscia di carta posizionata all’interno delle palpebre dei cani per un minuto prima e dopo che si erano riuniti ai loro proprietari dopo cinque o sette ore di separazione. “Il volume di strappo è stato valutato in base alla lunghezza della parte bagnata dell’STT. La linea di base era di circa 22 mm e la riunione con il proprietario è aumentata del 10%”, ha spiegato Kikusui. Con l’aiuto di 20 cani, i ricercatori hanno quindi confrontato la quantità di lacrime prima e dopo le riunioni con i loro proprietari e le persone con cui gli animali avevano familiarità. Solo il ricongiungimento con il proprietario ha aumentato la quantità di lacrime. Per capire se l’ossitocina ha avuto un ruolo nella produzione delle lacrime, una soluzione contenente l’ormone è stata applicata sulla superficie degli occhi di 22 cani. La quantità di lacrime è aumentata significativamente dopo l’applicazione dell’ossitocina, rispetto a una soluzione di controllo. C’è ancora molto che i ricercatori non sanno sulle lacrime di cane. Gli esseri umani spesso piangono in risposta alle emozioni negative, ma i ricercatori non hanno testato per vedere se anche i cani facevano lo stesso. Inoltre non sanno se la capacità di un cane di fare a pezzi svolga una funzione sociale nel mondo canino. Il suo team ha mostrato a 74 persone foto di volti di cani con e senza lacrime artificiali e ha chiesto loro di classificare gli animali. Le persone hanno dato risposte più positive quando hanno visto i cani con gli occhi pieni di lacrime. “I cani sono diventati partner degli umani”, ha detto Kikusui in una dichiarazione, “e possiamo formare legami”.