Gimbe: sono ancora 3,5 milioni gli over 50 non vaccinati

AgenPress. La Fondazione Gimbe lancia l’allarme per i 3,5 milioni di over 50 non vaccinati e il presidente, Nino Cartabellotta, spiega che “la stagione turistica estiva l’abbiamo salvata grazie alla campagna vaccinale.

La percentuale di ospedalizzazioni è molto inferiore rispetto allo stesso numero di casi delle ondate precedenti, è circa la metà” e “le differenze a livello regionale dipendono da percentuale di over 50 non vaccinati”.

Per Cartabellotta questi 3 milioni e mezzo di over 50 non ancora vaccinati si possono “tradurre in un numero più alto di ospedalizzazioni che può determinare nuove chiusure”.