Gino Strada. Caritas, ha denunciato con coraggio le cause della povertà, guerre e traffico armi

AgenPress – “Da lui abbiamo imparato a metterci tutti dalla parte degli ultimi della terra con il coraggio di denunciare le cause della povertà, in particolare quelle provocate dalle guerre e dal traffico delle armi”.

Così la Caritas Ambrosiana ricorda Gino Strada, morto oggi. “Grazie al suo impegno per la cura dei feriti e delle vittime dei conflitti, in ogni angolo del pianeta, ci ha insegnato che lottare per i diritti di tutti è fondamentale per costruire una vera famiglia umana. Grazie Gino, ci mancherai!”.